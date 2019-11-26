В Брянске чиновников заставили сделать «зебру» на опасном перекрестке
Прокуратура потребовала от городских чиновников оборудовать пешеходный переход на перекрестке в Фокинском районе Брянска. Опасный участок правоохранители вместе с сотрудниками ГИБДД проверили после публикации в СМИ.
Проверка показала, что на перекрестке улиц Новозыбковской и проспекта Московского, несмотря на большой поток машин и пешеходов, нет пешеходного перехода с необходимым освещением.
- Прокурор внес представление в городскую администрацию с требованием оборудовать пешеходный переход и стационарное электрическое освещение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU