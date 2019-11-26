2019-11-26T13:56:18+03:00
Общество

С января самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать четыре раза в неделю

Самый дешевый билет обойдется в 888 рублей
Мария Дедкова
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Из брянского аэропорта лайнеры будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Из брянского аэропорта лайнеры будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Фото: Мария Дедкова
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С 3 января из Брянска в Санкт-Петербург самолеты будут летать четыре раза в неделю. На направление в северную столицу пришла другая авиакомпания.

До 28 марта из брянского аэропорта лайнеры будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из северной столицы запланирован в 13.45, обратно в 16.30, сообщают на сайте авиаперевозчика. Время в пути составит 1 час и 40 минут.

К слову, самый дешевый билет обойдется брянцам в 888 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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