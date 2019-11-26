С января самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать четыре раза в неделю
Самый дешевый билет обойдется в 888 рублей
Из брянского аэропорта лайнеры будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.Фото: Мария Дедкова
Изменить размер текста:
С 3 января из Брянска в Санкт-Петербург самолеты будут летать четыре раза в неделю. На направление в северную столицу пришла другая авиакомпания.
До 28 марта из брянского аэропорта лайнеры будут отправляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Вылет из северной столицы запланирован в 13.45, обратно в 16.30, сообщают на сайте авиаперевозчика. Время в пути составит 1 час и 40 минут.
К слову, самый дешевый билет обойдется брянцам в 888 рублей.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU