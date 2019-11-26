В Брянской области ищут пропавшего Александра Кононова
В Брянской области ищут пропавшего Александр Кононова. 61-летний мужчина ушел из дома в поселке Косицы, что в Севском районе, 24 ноября и не вернулся.
Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, зеленые глаза.
Пропавший был одет в сиреневую олимпийку с синими вставками по бокам, черный вязаный свитер, темно-синие спортивные штаны, черную шапку с серой полоской. На ногах - черные калоши.
Если вы видели Александра Кононова или знаете, где он находится, сообщите добровольцам или полицейским по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU