2019-11-26T13:34:21+03:00
Общество

В Брянской области ищут пропавшего Александра Кононова

Пенсионер ушел из дома 24 ноября
Мария Дедкова
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Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Фото: «Лиза Алерт» Брянск»Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Фото: «Лиза Алерт» Брянск»
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В Брянской области ищут пропавшего Александр Кононова. 61-летний мужчина ушел из дома в поселке Косицы, что в Севском районе, 24 ноября и не вернулся.

Пенсионер может нуждаться в медицинской помощи, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, зеленые глаза.

Пропавший был одет в сиреневую олимпийку с синими вставками по бокам, черный вязаный свитер, темно-синие спортивные штаны, черную шапку с серой полоской. На ногах - черные калоши.

Если вы видели Александра Кононова или знаете, где он находится, сообщите добровольцам или полицейским по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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