2019-11-26T12:43:27+03:00
Общество

Жительница Брянска вернет государству деньги за маткапитал

Женщина купила жилье для детей и продала его
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Женщина вернет потраченный маткапитал.Женщина вернет потраченный маткапитал.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жительница Брянска должна вернуть деньги за незаконно использованный материнский капитал. Факт нецелевого использования средств подтвердила прокуратура.

Как установили правоохранители, женщина потратила 453 тысячи рублей маткапитала на приобретение жилья. «Квадратные метры» оформила в общую долевую собственность родителей и детей. Однако после получения жилья продала его.

- По факту жилищные условия несовершеннолетних матерью улучшены не были, - говорят в прокуратуре Брянской области. - В целях возмещения ущерба, причиненного государству, прокурор подал в суд с иск о взыскании с матери суммы неосновательного обогащения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске установили первую новогоднюю елку
В Брянске чиновников заставили сделать «зебру» на опасном перекрестке
С января самолеты из Брянска в Санкт-Петербург будут летать четыре раза в неделю
В Брянской области ищут пропавшего Александра Кононова
В брянском поселке Антоновка появятся участки для многодетных семей
При пожаре в брянском поселке Сеща погибли три человека
В Клинцовском районе 22-летнюю мать будут судить за жесткое обращение с детьми
В брянской школе №33 причиной ЧП стала отсыревшая штукатурка
Анна Громова посетила исторические объекты Брасовского района, которые могут стать частью «Императорского маршрута»
Забивший до смерти отца брянец проведет в колонии восемь лет
Брянцев приглашают на бенефис народного артиста России Иосифа Камышева
В Брянске «гадалка-целительница» ограбила студента
Город Брянск станет городским округом
В Брянске в школе №33 обвалился потолок
В Брянске убрали больше 500 незаконных рекламных щитов
В выгоничских ФАПах не хранили вакцины и морозили пациентов