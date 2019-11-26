Жительница Брянска вернет государству деньги за маткапитал

СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-26T12:43:27+03:00

Женщина купила жилье для детей и продала его

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Жительница Брянска должна вернуть деньги за незаконно использованный материнский капитал. Факт нецелевого использования средств подтвердила прокуратура.

Как установили правоохранители, женщина потратила 453 тысячи рублей маткапитала на приобретение жилья. «Квадратные метры» оформила в общую долевую собственность родителей и детей. Однако после получения жилья продала его.

- По факту жилищные условия несовершеннолетних матерью улучшены не были, - говорят в прокуратуре Брянской области. - В целях возмещения ущерба, причиненного государству, прокурор подал в суд с иск о взыскании с матери суммы неосновательного обогащения.

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ИСТОЧНИК KP.RU