В Клинцовском районе 22-летнюю мать будут судить за жесткое обращение с детьми

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-26T12:14:07+03:00

Как считают правоохранители, мать совсем не следит за дочерьми

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22-летняя жительница Клиновского района отправится под суд за жестокое обращение с детьми.

Выяснилось, что у девушки есть две дочери - двухлетняя и годовалая. Но, как говорят в прокуратуре Брянской области, молодая мать не убирается в доме, не покупает нужные детям продукты и не водит их на обследование к врачам.

Кроме того, девушка несколько раз оставляла дочерей одних дома без присмотра и без еды.

Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судебный участок № 39 Клинцовского района. Горе-матери грозит всего лишь штраф или общественные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU