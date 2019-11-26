Забивший до смерти отца брянец проведет в колонии восемь лет

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-26T11:17:16+03:00

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Житель Брянска отправится в колонию за то, что погубил отца.

16 сентября прошлого года пьяный горожанин поссорился с родственником и избил его.Пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб мозга тяжелой степени.

Во время лечения в больницы у пострадавшего развилась пневмония, последствия которой и стали причиной смерти.

Суд приговорил сына к восьми годам колонии строгого режима, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Осужденный обжаловал приговор, говоря, что он не виновен. Но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU