Брянцев приглашают на бенефис народного артиста России Иосифа Камышева

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-26T10:38:46+03:00

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В пятницу, 6 декабря, в брянском драмтеатре пройдет бенефис народного артиста России Иосифа Камышева. В этот вечер юбиляр выйдет на сцену в образе Петра Краснова из спектакля "Люди добрые" по рассказам Василия Шукшина, сообщают в брянском драмтеатре.

Иосиф Петрович Камышев окончил Свердловское театральное училище по специальности "Актер драматического театра". Работал в театрах Караганды, Челябинска, Читы. И вот уже 35 лет служит в Брянском драматическом театре. На счету Иосифа Петровича десятки ролей. Среди них: дядя Ваня ("Дядя Ваня"), Яичница ("Женитьба"), директор школы ("А завтра была война…"), Тевье-молочник ("Поминальная молитва").

В 1994 году Иосифу Камышеву присвоили почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2004 году удостоили звания "Народный артист Российской Федерации" (16+).

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ИСТОЧНИК KP.RU