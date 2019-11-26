2019-11-26T10:11:33+03:00
Общество

В Брянске «гадалка-целительница» ограбила студента

Женщина пообещала, что деньги вернутся сами
Ольга УМАРОВА
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Женщину будут судить за грабеж.Женщину будут судить за грабеж.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске «гадалка-целительница» похитила деньги у 19-летнего студента. Парень обратился в полицию и рассказал, что незнакомка предложила ему погадать.

Женщина нашла у парня «серьезную порчу», и сказала, что от нее надо срочно избавляться. А чтобы ее снять, «целительница» попросила парня взять в руку имеющиеся при себе банкноты, в которые она «перельет негативную энергию».

- После этих манипуляций деньги якобы надо будет просто потратить, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Потерпевший как завороженный достал из кошелька 1100 рублей, которые женщина быстро накрыла своей рукой. А когда убрала руку - деньги с ладони парня исчезли. Он потребовал вернуть похищенное, но женщина заявила, что купюры самостоятельно вернутся через несколько дней и быстро ушла.

Меньше, чем через сутки полицейские задержали подозреваемую – ранее судимую 41-летнюю жительницу Бежицкого района. Она во всем призналась и вернула похищенные деньги. Теперь по статье «Грабеж» женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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