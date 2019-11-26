2019-11-26T09:55:06+03:00
Общество

Город Брянск станет городским округом

Сокращенную форму будет использовать в официальных символах
Ольга УМАРОВА
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В Уставе Брянска - перемены.В Уставе Брянска - перемены.Фото: Михаил АНТОНОВ
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Город Брянск переименуют в «городской округ Брянск». Изменение в Устав города, которые подготовили депутаты, одобрили на публичных слушаниях.

Как рассказали в горсовете, таково требование федерального законодательства – включить в официальное название муниципального образования его статус. Но сокращенная форма – «город Брянск» - останется.

- Она будет использоваться в официальных символах, наименованиях органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных правовых актах и в иных случаях наравне с официальным наименованием, - уточнили в горсовете.

Окончательное решение примут на заседании Брянского городского Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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