2019-11-25T18:43:06+03:00
Общество

В Брянске убрали больше 500 незаконных рекламных щитов

Владельцев зданий призывают делать вывески по новому образцу
Ольга УМАРОВА
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Новые правила по установке уличных вывесок ввели в мае.Новые правила по установке уличных вывесок ввели в мае.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянск продолжают избавлять от «визуального шума». В городе демонтировали более 500 незаконных рекламных щитов, рассказали в мэрии.

«Упорядочиванием» вывесок занялись в мае этого года. Для собственников и владельцев помещений ввели общие правила размещения информационных конструкций.

- Проектную документацию на установку информационных конструкций на фасадах зданий необходимо согласовывать с управлением по строительству и развитию Брянска, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Разработанный дизайн-код устанавливает как параметры самих вывесок, так и параметры их размещения. К примеру, максимальный размер конструкций не должен превышать полметра. Также нельзя размещать вывески выше второго этажа, за исключением крышных установок, на лоджиях, перилах, пандусах и архитектурных деталях зданий.

С полным списком рекомендаций и ограничений по размещению вывесок можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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