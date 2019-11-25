В выгоничских ФАПах не хранили вакцины и морозили пациентов

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-25T18:18:32+03:00

По результатам проверки завели девять производств. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура в одном из приемных кабинетов была ниже 16 градусов

Изменить размер текста: A A

Фельдшерско-акушерские пункты Выгоничского района не прошли проверку прокуратуры. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в учреждениях нашли многочисленные нарушения.

В их числе: антисанитария, изношенная мебель и дефекты отделки, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха. В трех ФАПах не было холодильников для хранения вакцин и самих вакцин.

А кабинеты ФАПа Орменского сельского поселения отделялись оыбчными перегородками. Таким образом отсутствовал изолированный процедурный прививочный кабинет. При этом температура воздуха в кабинете приема была ниже 16 градусов, что не соответствует норме.

- Во всех пунктах отсутствуют холодильники для лекарственных препаратов, носилки, костыли, автоматические дефибрилляторы, анализаторы гемоглобина крови, экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови портативные, - рассказали в областной прокуратуре. - В ряде ФАПов отсутствуют ростомеры, весы, дыхательные аппараты ручные, кислородные ингаляторы, электрокардиографы.

Виновных лиц оштрафовали, а главврачу Выгоничской ЦРБ внесли представление.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU