2019-11-25T18:18:32+03:00
Общество

В выгоничских ФАПах не хранили вакцины и морозили пациентов

Температура в одном из приемных кабинетов была ниже 16 градусов
Ольга УМАРОВА
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По результатам проверки завели девять производств.По результатам проверки завели девять производств.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фельдшерско-акушерские пункты Выгоничского района не прошли проверку прокуратуры. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в учреждениях нашли многочисленные нарушения.

В их числе: антисанитария, изношенная мебель и дефекты отделки, отсутствие устройств для обеззараживания воздуха. В трех ФАПах не было холодильников для хранения вакцин и самих вакцин.

А кабинеты ФАПа Орменского сельского поселения отделялись оыбчными перегородками. Таким образом отсутствовал изолированный процедурный прививочный кабинет. При этом температура воздуха в кабинете приема была ниже 16 градусов, что не соответствует норме.

- Во всех пунктах отсутствуют холодильники для лекарственных препаратов, носилки, костыли, автоматические дефибрилляторы, анализаторы гемоглобина крови, экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови портативные, - рассказали в областной прокуратуре. - В ряде ФАПов отсутствуют ростомеры, весы, дыхательные аппараты ручные, кислородные ингаляторы, электрокардиографы.

Виновных лиц оштрафовали, а главврачу Выгоничской ЦРБ внесли представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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