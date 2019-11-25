Улучшаем экологическое состояние Брянска вместе!

СЕГОДНЯ 17:29 2019-11-25T17:29:15+03:00

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Руководство АО «Чистая планета» приняло участие в заседании комиссии Общественного Совета города Брянска по градостроительству, ЖКХ, экологии и природопользованию.

Во время рабочей встречи собравшиеся обсудили, как исполняется решение комиссии от 27 февраля 2019 года «Об обращении с твердыми коммунальными отходами на территории Брянска».

Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников отчитался об уже проделанной работе по реализации «реформы чистоты» и поделился ближайшими планами по улучшению экологического состояния областного центра.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук по экологическому направлению, председателя общественного Совета Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, члена Президиума Общественного Совета города Брянска, члена общественной комиссии по экологии и природопользованию Игоря Александровича Балясникова, региональный оператор по обращению с ТКО выполняет все решения комиссии, в городе стало заметнее чище. Но останавливаться на достигнутом не нужно, и есть вопросы, которые необходимо решать совместными усилиями власти, регионального оператора и общественности.

Так, члены комиссии Общественного Совета города Брянска пришли к выводу, что недостаточно просто продолжать работу по организации площадок накопления ТКО с целью максимального сокращения бестарного способа сбора отходов, необходимо провести и инвентаризацию реестра площадок, и составить и утвердить график сбора крупногабаритных отходов, чтобы избежать образования свалок.

Серьезный вопрос – необходимость предусмотреть в городском бюджете средства на вывоз отходов, которые образуются весной и осенью во время проведения городских субботников. Так как в тарифе и контрактах с перевозчиками эти объемы не предусмотрены, работа по благоустройству сводится на нет – после проведенных мероприятий по уборке общественных территорий по всему городу разбросаны пакеты с опавшей листвой и лежат горы спиленных веток.

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ИСТОЧНИК KP.RU