В Брянске на публичных слушаниях обсудили изменения в Устав города

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-25T16:50:31+03:00

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В городском Доме культуры Советского района прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения Брянского городского Совета «О внесении изменений и дополнений в Устав города Брянска». Инициатором выступил Брянский городской Совет народных депутатов. Изменения в Устав вносятся с целью приведения отдельных норм в соответствие с федеральным и областным законодательством. Они касаются наименования города Брянска.

В мае 2019 года Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» был дополнен статьей 9.1, по которой наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации. Также предусмотрена возможность использования сокращенной формы наименования муниципального образования.

Учитывая статус города Брянска, было предложено внести в Устав изменения, заменив действующее наименование на городской округ город Брянск.

Сокращенная форма - город Брянск будет использоваться в официальных символах, наименованиях органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных правовых актах и в иных случаях наравне с официальным наименованием.

Участники слушаний поддержали вынесенный на обсуждение вопрос. Окончательное решение будет принято на заседании Брянского городского Совета.

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ИСТОЧНИК KP.RU