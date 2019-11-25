В Брянске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-25T16:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Росгвардии задержали в Брянской городской больницы пациента, который мешал работать медикам.

Назойливый посетитель не желал уходить из приемного покоя. Врачи больницы нажали "тревожную кнопку". Через несколько минут на месте был экипаж группы задержания Росгвардии

- На месте было установлено, что 38-летний мужчина отвлекал медработников, отказывался уходить из приемного покоя после оказанной ему медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

При проверке данных росгвардейцы выяснили, что назойливый посетитель находится в федеральном розыске. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU