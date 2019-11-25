2019-11-25T16:44:36+03:00
Общество

В Брянске задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Он мешал работать медикам первой городской больницы
Елена РАКОВА
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Подозрительного посетителя задержали росгвардейцы.Подозрительного посетителя задержали росгвардейцы.
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Сотрудники Росгвардии задержали в Брянской городской больницы пациента, который мешал работать медикам.

Назойливый посетитель не желал уходить из приемного покоя. Врачи больницы нажали "тревожную кнопку". Через несколько минут на месте был экипаж группы задержания Росгвардии

- На месте было установлено, что 38-летний мужчина отвлекал медработников, отказывался уходить из приемного покоя после оказанной ему медицинской помощи, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

При проверке данных росгвардейцы выяснили, что назойливый посетитель находится в федеральном розыске. Мужчину задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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