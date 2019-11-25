2019-11-25T16:11:33+03:00
Общество

Брянская прокуратура требует закрыть два сайта, торгующие дипломами и аттестатами

Пока решение не принято
Елена РАКОВА
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Прокуратура добивается закрытия интернет-сайтов через суд.Прокуратура добивается закрытия интернет-сайтов через суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Брянская прокуратура требует закрыть два интернет-сайта, где торгуют дипломами вузов, техникумов и школьными аттестатами.

Ресурсы с запрещенной информацией обнаружили после обращения жителей региона к правоохранителям.

- Вход на страницы данных сайтов свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием интернет - страницы может любой пользователь, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Информация распространяется бесплатно, ограничение на передачу, копирование и распространение информации отсутствует.

Поэтому прокуратура направила в суд иски о признании указанной информации запрещенной к распространению в Российской Федерации и блокировке сайтов. Пока решения по сайтам не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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