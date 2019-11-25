Работникам брянской стройфирмы "Комфорт" остаются должны почти четыре миллиона рублей зарплаты
Руководители брянской строительной фирмы "Комфорт" остаются должны своим сотрудникам еще почти миллион рублей зарплаты. Ситуацию держит на контроле прокуратура.
- С мая по сентябрь на предприятии образовалась крупная задолженность по оплате труда, размер которой составил более 14 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Сотрудники прокуратуры обратили внимание на эту проблему и удалось добиться почти полного погашения задолженности. А именно работникам выплатили 10,1 миллиона рублей.
Фирме остается должна еще 3,9 миллиона рублей. Правоохранители продолжать контролировать ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU