Трое нелегалов из Ирака ответят за незаконное пересечение госграницы России на Брянщине

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-25T15:50:27+03:00

Нелегалам из Ирака придется ответить в суде а свой поступок. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Трех уроженцев Ирака будут судить за незаконное пересечение государственной границы России в Брянской области. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.

- По версии следствия, 18 сентября сообщники, не имея необходимых документов на право въезда в Российскую Федерацию, попали в нашу страну, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обвиняемые пересекли границу в прицепе грузовика "Даф", который ехал из Стамбула.

На следующий день сотрудники регионального УФСБ нелегальных мигрантов обнаружили и задержали в Карачевском районе.

А поскольку въехали в наш регион нелегалы через Злынковский район, там их и будут судить.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU