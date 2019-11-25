Трое нелегалов из Ирака ответят за незаконное пересечение госграницы России на Брянщине
Трех уроженцев Ирака будут судить за незаконное пересечение государственной границы России в Брянской области. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.
- По версии следствия, 18 сентября сообщники, не имея необходимых документов на право въезда в Российскую Федерацию, попали в нашу страну, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обвиняемые пересекли границу в прицепе грузовика "Даф", который ехал из Стамбула.
На следующий день сотрудники регионального УФСБ нелегальных мигрантов обнаружили и задержали в Карачевском районе.
А поскольку въехали в наш регион нелегалы через Злынковский район, там их и будут судить.
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ИСТОЧНИК KP.RU