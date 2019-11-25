В Брянске начали готовить к открытию горку с искусственным снегом

СЕГОДНЯ 13:33 2019-11-25T13:33:31+03:00

Прокатиться по ней можно будет через полторы недели [видео]

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В Брянске готовят к открытию горку с искусственным снегом. Работы ведут в спортпарке "Варяг".

Пока идет начальный этап укладки снега. Если температура воздуха за окном не будет подниматься выше ноля, открыться склон сможет примерно через неделю-полторы, сообщили в спортпарке.

Кстати, погода поспособствует созданию снежной горки. Всю рабочую неделю до 29 ноября за окном будет устойчивый минус. На выходных немного потеплеет - до плюс двух градусов. А затем жителей региона ждет похолодание до минус 3-5 градусов.

В Брянске начали засыпать искусственным снегом горку к зиме .

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ИСТОЧНИК KP.RU