В Брянске начали готовить к открытию горку с искусственным снегом
В Брянске готовят к открытию горку с искусственным снегом. Работы ведут в спортпарке "Варяг".
Пока идет начальный этап укладки снега. Если температура воздуха за окном не будет подниматься выше ноля, открыться склон сможет примерно через неделю-полторы, сообщили в спортпарке.
Кстати, погода поспособствует созданию снежной горки. Всю рабочую неделю до 29 ноября за окном будет устойчивый минус. На выходных немного потеплеет - до плюс двух градусов. А затем жителей региона ждет похолодание до минус 3-5 градусов.
В Брянске начали засыпать искусственным снегом горку к зиме .
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ИСТОЧНИК KP.RU