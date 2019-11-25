2019-11-25T10:29:51+03:00
Общество

Глава города Брянска Марина Дбар приняла участие в Съезде "Единой России"

Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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На пленарном заседании XIX Съезда «Единой России» выступили президент России Владимир Путин и председатель «Единой России», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам члена президиума регионального политсовета «Единой России», главы города Брянска Марины Дбар, руководство страны поставили четкие задачи для регионов, которые необходимо решать в ближайшее время. Важный акцент для был сделан на регулярном, открытом диалоге с населением. Если у людей возникают проблемы нужно своевременно разбираться с ситуацией и помогать во всех сферах от образования и медицины до комфортной окружающей среды.

Марина Дбар подчеркнула, что «Единая Россия» - это огромная партия с большим потенциалом.

- Мы будем использовать все возможности, находить варианты реальных действий, которые позволят партии сохранить лидерство в Брянске и области. За прошедшие 5 лет сделан огромный шаг в направлении качества жизни людей. Город меняется, преображается. Об этом нам говорят гости, которые периодически приезжают в Брянск. Процветание отмечают и люди, которые когда-то уехали в другие регионы, но бывают в родном городе с визитом к близким и друзьям. Население выражает слова благодарности за новые дороги, отремонтированные дворы. Дети сироты обеспечены жильем. Строятся детские сады и школы. Обратная связь от жителей говорит о большой работе, которая проделана на благо наших граждан, - сказала Марина Дбар.

По ее мнению, для партийцев, знаковым событием является то, что региональное отделение «Единой России» возглавил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Она уверена, с таким руководителем региональному отделению по плечу любые задачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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