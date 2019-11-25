В Севском районе директора МУПа подозревают в организации огромной свалки

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-25T09:44:12+03:00

Земля оказалась загрязнена на площади 20 тысяч квадратных метров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Севском районе под статью попал директор МУПа. 47-летнего руководителя подозревают в организации незаконной свалки.

Горы мусора, как выяснила природоохранная прокуратура, скапливались последние четыре года. Сюда свозили бытовые и опасные отходы. Земля оказалась загрязнена на площади 20 тысяч квадратных метров. Причиненный ущерб оценили в 24 миллиона рублей, поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU