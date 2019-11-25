В Севском районе директора МУПа подозревают в организации огромной свалки
В Севском районе под статью попал директор МУПа. 47-летнего руководителя подозревают в организации незаконной свалки.
Горы мусора, как выяснила природоохранная прокуратура, скапливались последние четыре года. Сюда свозили бытовые и опасные отходы. Земля оказалась загрязнена на площади 20 тысяч квадратных метров. Причиненный ущерб оценили в 24 миллиона рублей, поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU