2019-11-25T09:52:04+03:00
Происшествия

В ДТП в Дятьковском районе пострадала 18-летняя девушка

Пострадавшую с травмами головы госпитализировали
Мария Дедкова
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П предварительной информации, один из автомобилистов не уступил дорогу.П предварительной информации, один из автомобилистов не уступил дорогу.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Дятьоквском районе столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.40 в воскресенье, 24 ноября, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗа-2106 на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество "Фольксвагену Гольф". В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

Девушку с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб позвоночника" госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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