В ДТП в Дятьковском районе пострадала 18-летняя девушка
В Дятьоквском районе столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.40 в воскресенье, 24 ноября, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 20-летний водитель ВАЗа-2106 на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество "Фольксвагену Гольф". В ДТП пострадала 18-летняя пассажирка отечественного автомобиля.
Девушку с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб позвоночника" госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU