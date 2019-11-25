СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-25T09:52:21+03:00

В огне пострадал человек

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В Советском районе Брянска сгорел гараж и три машины. Сообщение о пожаре на улице Софьи Перовской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 24 ноября, в 0.57.

К месту вызова выехали четыре автоцистерны. На месте огнеборцы обнаружили, что огонь охватил всю постройку. Пламя, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, повредило припаркованные автомобили.

Возгорание удалось потушить за 45 минут.

Однако жертв избежать не удалось. Во время пожара пострадал человек.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU