2019-11-25T09:52:21+03:00
Происшествия

В Советском районе Брянска сгорел гараж и три машины

В огне пострадал человек
Мария Дедкова
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В Советском районе Брянска сгорел гараж и три машины. Сообщение о пожаре на улице Софьи Перовской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 24 ноября, в 0.57.

К месту вызова выехали четыре автоцистерны. На месте огнеборцы обнаружили, что огонь охватил всю постройку. Пламя, как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, повредило припаркованные автомобили.

Возгорание удалось потушить за 45 минут.

Однако жертв избежать не удалось. Во время пожара пострадал человек.

Причину возгорания теперь выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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