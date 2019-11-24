2019-11-24T19:03:53+03:00
Общество

В брянском кафе задержали пьяного дебошира

Горожанин провоцировал потасовку
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Брянской области.
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В одном из кафе в Бежицком районе Брянска сотрудники Росгвардии задержали дебошира. Правоохранители приехали по вызову "тревожной кнопки".

- Как оказалось, 36-летний посетитель кафе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял отдыхающих нецензурной бранью, провоцируя своим поведением общую потасовку, - рассказывают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Персонал заведения вызвал правоохранителей. Дебошира задержали.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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