В понедельник брянцев ждет мороз в 13 градусов
Осадков не прогнозируют
Брянцев ждет сильный мороз.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В понедельник, 25 ноября, температура воздуха на Брянщине опустится до минут 13 градусов. Днем прогнозируют небольшую облачность, без осадков.
Ветер, как сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области, будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью минус 8-13 градусов. Днем будет от минус 5 до 0.
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ИСТОЧНИК KP.RU