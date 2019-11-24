В понедельник брянцев ждет мороз в 13 градусов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-24T18:03:20+03:00

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В понедельник, 25 ноября, температура воздуха на Брянщине опустится до минут 13 градусов. Днем прогнозируют небольшую облачность, без осадков.

Ветер, как сообщают в ГУ МЧС России по Брянской области, будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью минус 8-13 градусов. Днем будет от минус 5 до 0.

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ИСТОЧНИК KP.RU