2019-11-24T16:31:50+03:00
Происшествия

В Жуковском районе обнаружили боеприпас времен войны

Опасную находку уничтожили
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Жуковском районе недалеко от Гришиной Слободы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. О случившемся сообщили дежурному МЧС утром 24 ноября.

- Взрывоопасный предмет находился в реке неподалеку от населенного пункта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

В 11.40 спасатели изъяли и уничтожили опасную находку - минометную мину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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