СЕГОДНЯ 12:50 2019-11-24T12:50:30+03:00

По предварительной версии один из водителей не справился с управлением. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Изменить размер текста: A A

В Трубчевском районе внедорожник съехал в кювет и опрокинулся, погиб водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября около 16.20 на 1 километре автодороги «Брянск – Новозыбков – Трубчевск - Чижовка».

- По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива" ехал со стороны Трубчевска в сторону деревни Чижовка, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Водитель не справился с управлением выехал на встречную полосу и съехал в кювет. А потом автомобиль опрокинулся.

От полученных травм водитель внедорожника умер на месте. В ДТП также пострадал 43-лений пассажир авто. Медики, приехавшие на место автоаварии диагностировали у него ушиб грудной клетки. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU