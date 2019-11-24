В Трубчевском районе внедорожник съехал в кювет и опрокинулся, погиб водитель
В Трубчевском районе внедорожник съехал в кювет и опрокинулся, погиб водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 ноября около 16.20 на 1 километре автодороги «Брянск – Новозыбков – Трубчевск - Чижовка».
- По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля "Шевроле Нива" ехал со стороны Трубчевска в сторону деревни Чижовка, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Водитель не справился с управлением выехал на встречную полосу и съехал в кювет. А потом автомобиль опрокинулся.
От полученных травм водитель внедорожника умер на месте. В ДТП также пострадал 43-лений пассажир авто. Медики, приехавшие на место автоаварии диагностировали у него ушиб грудной клетки. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU