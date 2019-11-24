Брянский губернатор поздравил с Днем матери жительниц региона

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-24T09:25:04+03:00

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24 ноября в стране отмечают День матери. Накануне губернатор Брянской области поздравил жительниц региона с праздником. "Для каждого из нас это особый праздник. Мама — самый близкий и дорогой, самый главный человек в нашей жизни. Ее любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет по жизни, учит доброте и взаимопониманию, помогает добиваться успеха. Мы искренне благодарим всех матерей Брянской области за самоотверженную любовь, нежность, доброту, терпение и неустанную заботу о подрастающем поколении. Выражаем слова признательности женщинам, которые открыли свои сердца и подарили настоящую родительскую любовь детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Дорогие мамы! От всей души желаем вам здоровья, счастья и всего самого доброго! Пусть в вашем доме всегда царят мир и благополучие!

ИСТОЧНИК KP.RU