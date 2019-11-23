Брянские призывники стали новобранцами Преображенского полка

23 Нояб. 21:19 2019-11-23T21:21:36+03:00

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Призывники из Брянской области стали новобранцами Преображенского полка. Военнослужащие приняли присягу 23 ноября в музее Победы в Москве.

Завершилось торжество показательными выступлениями роты почетного караула и образцового военного оркестра, сообщили в пресс-службе "Музея Победы".

Почетный караул комендантского Преображенского полка несет дежурство у Могилы Неизвестного солдата, сопровождает иностранные делегации, участвует в военных парадах. В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Москвы и Московской, Тульской, Тверской, Саратовской, Орловской, Владимирской, Брянской и других областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU