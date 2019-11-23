Брянскому губернатору Александру Богомазу вручили партбилет "Единой России"

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-23T17:49:56+03:00

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Губернатору Брянской области Александру Богомазу вручили партийный билет "Единой России". Удостоверение глава региона получил из рук председателя правительства России и руководителя партии Дмитрия Медведева. Церемония прошла 23 ноября на совместном заседании Высшего совета и Генерального совета партии.

- Открывая заседание, Дмитрий Медведев напомнил, что руководители регионов, возглавившие списки "Единой России" на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение «работать и дальше внутри партии, - рассказывают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Делегация Брянской области во главе с губернатором Александром Богомазом принимает участие в работе 19-го съезда партии "Единая Россия". В составе брянской делегации председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй, депутаты Государственной Думы Валентина Миронова, Валентин Суббот, сенатор Галина Солодун, глава Брянска Марина Дбар.

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ИСТОЧНИК KP.RU