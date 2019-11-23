В Брянской области с праздником поздравили солдатских матерей

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-23T16:52:30+03:00

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В Брянске с Днем матери поздравили солдатских матерей. Торжественное собрание состоялось 22 ноября и было приурочено также к 25-летию комитета солдатских матерей региона. Его участниками стали ветераны, матери военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, матери и жены ветеранов и инвалидов боевых действий, матери, сыновья которых в настоящее время проходят военную службу и матери призывников. В числе участников также представители родов войск, представители региональных отделений организации «Солдатские матери России» из 12 регионов России.

По традиции праздник открыл «Гимн солдатских матерей» в исполнении хора Комитета солдатских матерей.

- Позвольте от имени губернатора Брянской области Александра Богомаза и от себя лично поздравить вас с наступающим Днем матери и юбилеем региональной общественной организации «Комитет солдатских матерей», - обратился к участникам торжества заместитель губернатора Александр Коробко. - Созданная в непростое для страны время, ваша организация объединила сильных женщин, которые воспитали истинных героев, патриотов, верных сыновей своего Отечества. Спасибо вам за этот благородный труд, за сыновей-героев, за стойкость и мужество! Мы преклоняемся перед вашей непоколебимой силой духа, но не забываем о том, что наша святая обязанность - заботиться о вас и поддерживать. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в вашем благородном деле и всего самого доброго!

Александр Коробко вручил солдатским матерям благодарственные письма губернатора.

В завершение все матери получили заслуженные награды и подарки, а ученики школ Володарского района вручили им открытки, сделанные собственными руками.

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ИСТОЧНИК KP.RU