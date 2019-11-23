2019-11-23T16:44:37+03:00
Общество

Брянским кадетам рассказали о работе следователей

На специальный урок к ребятам пришел следователь Роман Кореев
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области.
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Воспитанникам кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного рассказали о работе следователей.

Специальное занятие с кадетами повел старший следователь контрольно-следственного отдела следственного управления СК России по Брянской области Роман Корнеев.

Ребятам рассказали о роли следователя в рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел.

- Кадетам показали документальный фильм Следственного комитета Российской Федерации «Профессия - следователь», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Благодаря ему ребята узнали подробности ежедневной работы следователей. А затем Роман Корнеев ответил на вопросы кадетов, заинтересовавшихся следственной работой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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