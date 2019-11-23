Брянским кадетам рассказали о работе следователей
Воспитанникам кадетской школы имени Героя России Валерия Шкурного рассказали о работе следователей.
Специальное занятие с кадетами повел старший следователь контрольно-следственного отдела следственного управления СК России по Брянской области Роман Корнеев.
Ребятам рассказали о роли следователя в рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел.
- Кадетам показали документальный фильм Следственного комитета Российской Федерации «Профессия - следователь», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Благодаря ему ребята узнали подробности ежедневной работы следователей. А затем Роман Корнеев ответил на вопросы кадетов, заинтересовавшихся следственной работой.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU