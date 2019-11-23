В Брянске с профессиональным праздником поздравили аграриев региона

СЕГОДНЯ 14:01 2019-11-23T14:01:48+03:00

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В Брянске с профессиональным праздником поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

- В этом зале собрались лучшие представители трудовых коллективов, гордость всей отрасли АПК - люди, на которых держится большая часть экономики региона, - обратился к участникам торжества вице-губернатор Брянской области Александр Резунов. - И это не просто красивые слова, за ними весьма внушительные цифры и показатели. Доля продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте возросла за последние годы с 7 до 19,7%. В денежном выражении стоимость продукции сельского хозяйства в фактических ценах увеличилась с 43,4 до 86,6 млрд рублей. Это отличный результат, и достигли мы его все вместе. Я хочу заверить, что правительство Брянской области также продолжит всестороннюю поддержку АПК, как стратегически важной и перспективной отрасли. Особые слова благодарности и признательности в этот праздник, конечно же, нашим ветеранам. Это вы поднимали и развивали экономику нашей страны и Брянской области в тяжелейшие послевоенные годы. Спасибо вам большое. Я еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам, наши труженики, уважаемые ветераны отрасли, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех ваших начинаниях. С праздником!

На торжестве вручили заслуженные награды отличившимся аграриям и работникам перерабатывающей промышленности.

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ИСТОЧНИК KP.RU