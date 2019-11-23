В Брянске по горячим следам задержали четверых горожан, подозреваемых в грабеже

СЕГОДНЯ 13:37 2019-11-23T13:39:28+03:00

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В Брянске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже на улице Ульянова.

Горожанин рассказал прибывшему наряду группы задержания, что двое парней и две девушки избили его и похитили 20 тысяч рублей.

На помощь коллегам приехал второй экипаж группы задержания Росгвардии.

- Потерпевший описал налетчиков, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Вскоре на одной из ближайших улиц подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди 1984, 1990, 1997 годов рождения.

Для дальнейшего разбирательства четверых задержанных передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU