В Брянске по горячим следам задержали четверых горожан, подозреваемых в грабеже
В Брянске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже на улице Ульянова.
Горожанин рассказал прибывшему наряду группы задержания, что двое парней и две девушки избили его и похитили 20 тысяч рублей.
На помощь коллегам приехал второй экипаж группы задержания Росгвардии.
- Потерпевший описал налетчиков, - рассказывают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. - Вскоре на одной из ближайших улиц подозреваемых задержали. Ими оказались молодые люди 1984, 1990, 1997 годов рождения.
Для дальнейшего разбирательства четверых задержанных передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU