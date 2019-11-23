Заместитель губернатора Александр Жигунов принял участие в международном форуме «Транспорт России»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-23T10:59:06+03:00

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Заместиетль губернатора Брянской области Александр Жигунов принял участие в XIII международном форуме «Транспорт России».

Александр Жигунов принял участие в заседании рабочей группы по направлению «Транспорт». После заседания рабочей группы Александр Жигунов обсудил вопросы, связанные с развитием транспорта в Брянской области с председателем комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным, сообщают в правительстве Брянской области.

Также состоялась встреча Александра Жигунова с руководством авиакомпании «РусЛайн», которая занимает одно из ведущих мест в сегменте региональных авиаперевозок РФ. В ходе разговора обсуждались направления, связанные с дальнейшим развитием международного аэропорта федерального значения «Брянск».

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ИСТОЧНИК KP.RU