2019-11-23T09:50:36+03:00
Общество

В Брянске проходит международная научно-практическая конференция

Основной темой обсуждения стало региональное развитие в условиях цифровизации
Елена РАКОВА
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Конференция стартовала 21 ноября и продлится до 23 ноября.Конференция стартовала 21 ноября и продлится до 23 ноября.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянске проходит 14-я международная научно-практическая конференция "Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: региональное развитие в условиях цифровизации".

Участниками пленарного заседания стали руководители области, ученые.

- Рад приветствовать вас на 14-й Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении», - обратился к участникам заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов. - В этом году она собрала на нашей гостеприимной Брянской земле ведущих экспертов из Москвы, Орловской, Калужской, Тульской областей, а также представителей Республики Беларусь, Сербии и Греции. Программа конференции достаточно насыщенная. Вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных вопросов социально-экономического развития, в том числе региональное развитие в условиях цифровизации.

На площадках конференции представили передовой опыт Брянщины для успешной реализации национальных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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