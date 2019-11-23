В Брянске проходит международная научно-практическая конференция
В Брянске проходит 14-я международная научно-практическая конференция "Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: региональное развитие в условиях цифровизации".
Участниками пленарного заседания стали руководители области, ученые.
- Рад приветствовать вас на 14-й Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении», - обратился к участникам заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов. - В этом году она собрала на нашей гостеприимной Брянской земле ведущих экспертов из Москвы, Орловской, Калужской, Тульской областей, а также представителей Республики Беларусь, Сербии и Греции. Программа конференции достаточно насыщенная. Вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных вопросов социально-экономического развития, в том числе региональное развитие в условиях цифровизации.
На площадках конференции представили передовой опыт Брянщины для успешной реализации национальных проектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU