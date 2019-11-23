В Брянске проходит международная научно-практическая конференция

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-23T09:50:36+03:00

Конференция стартовала 21 ноября и продлится до 23 ноября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Изменить размер текста: A A

В Брянске проходит 14-я международная научно-практическая конференция "Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении: региональное развитие в условиях цифровизации".

Участниками пленарного заседания стали руководители области, ученые.

- Рад приветствовать вас на 14-й Международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в государственном и муниципальном управлении», - обратился к участникам заместитель губернатора Брянской области Владимир Оборотов. - В этом году она собрала на нашей гостеприимной Брянской земле ведущих экспертов из Москвы, Орловской, Калужской, Тульской областей, а также представителей Республики Беларусь, Сербии и Греции. Программа конференции достаточно насыщенная. Вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных вопросов социально-экономического развития, в том числе региональное развитие в условиях цифровизации.

На площадках конференции представили передовой опыт Брянщины для успешной реализации национальных проектов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU