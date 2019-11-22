В Брянской области родилась первая в этом году тройня

СЕГОДНЯ 18:17 2019-11-22T18:17:07+03:00

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На днях жительница Навлинского района стала мамой сразу трех дочек. Дети появились на свет в Брянской областной больнице №1. Это первая в этом году тройня, рассказали в Брянском региональном отделении ФСС.

Мама находилась в больнице по программе «Родовой сертификат». Она позволяет женщинам выбирать, где наблюдаться во время беременности, вне зависимости от прописки. Позже мать сама сможет выбрать понравившуюся ей детскую поликлинику.

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ИСТОЧНИК KP.RU