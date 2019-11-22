2019-11-22T18:06:08+03:00
Общество

В Брянске умер сотрудник областной Думы Андрей Маруев

Свои соболезнования принесли депутаты и коллеги Андрея Ивановича
Мария Дедкова
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Фото: Брянская областная ДумаФото: Брянская областная Дума
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В Брянске ушел из жизни сотрудник организационного управления Думы Андрей Маруев. Он проработал в заксобрании 22 года.

- Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Андрея Ивановича, - говорят представители регионального парламента. - Утрата для его семьи, для которой он мог сделать еще много хорошего, нужного, полезного.

В областной думе выразили соболезнования родным и близким Андрея Маруева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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