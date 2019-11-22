В Жуковском районе устроят сплошные проверки для водителей автобусов
В Жуковском районе 25 ноября пройдут сплошные проверки для водителей автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на улице Шоссейной в поселке Летошники.
- Проверять будут всех водителей общественного транспорта, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Цель проверок - проверить легальность перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также прохождение водителями медосмотров.
Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.
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ИСТОЧНИК KP.RU