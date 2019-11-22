В Жуковском районе устроят сплошные проверки для водителей автобусов

22 Нояб. 20:45 2019-11-22T20:45:37+03:00

Патрульные машины будут дежурить 25 ноября в Летошниках

Изменить размер текста: A A

В Жуковском районе 25 ноября пройдут сплошные проверки для водителей автобусов. Сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить на улице Шоссейной в поселке Летошники.

- Проверять будут всех водителей общественного транспорта, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Цель проверок - проверить легальность перевозок, соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также прохождение водителями медосмотров.

Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU