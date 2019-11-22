В Брянске прошли учения ФСБ

СЕГОДНЯ 17:43 2019-11-22T17:45:58+03:00

По легенде в дежурную часть полиции поступило сообщение о захвате нескольких студентов.Фото: пресс-служба УФСБ по Брянской области

Силовики отработали действия во время теракта [фото]

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22 ноября в Брянском государственном университете прошли учения ФСБ. Силовики отработали действия при угрозе теракта.

По легенде в дежурную часть полиции поступило сообщение о захвате неизвестными в одном из учебных корпусов БГТУ нескольких студентов.

К месту происшествия были стянуты силы и средства ведомств, входящих в структуру Оперативного штаба. Им руководил начальник регионального УФСБ России Николай Рудь, сообщают в пресс-службе ведомства.

На место выдвинулись силы всех оперативных служб. Фото: пресс-служба УФСБ по Брянской области

Во время переговоров убедить преступников сложить оружие не удалось. После угроз террористов убить заложников силовики пошли на штурм.

Условных злоумышленников удалось нейтрализовать, угроза теракта миновала.

Во время переговоров убедить преступников сложить оружие не удалось. Фото: пресс-служба УФСБ по Брянской области

Благодаря слаженным действиям удалось освободить студентов. Фото: пресс-служба УФСБ по Брянской области

После угроз террористов убить заложников силовики пошли на штурм.Фото: пресс-служба УФСБ по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU