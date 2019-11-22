Брянск включили в маршрут международной эстафеты «Наша Великая Победа»

СЕГОДНЯ 16:35 2019-11-22T16:41:48+03:00

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Брянск стал одним из пунктов международной эстафеты, посвященной 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Автомарш «Наша Великая Победа» стартует с 17 марта по 9 мая 2020. Эстафета пройдет по 110 городам и населенным пунктам.

- Протяженность маршрута - 21 тысяча километров, - рассказали в горсовете. - В него вошли территории Луганской и Донецкой народных республик, Республик Абхазия, Южная Осетия, Казахстан, Беларусь и ряд городов ЦФО, в числе которых Брянск. Цель проекта – продемонстрировать неразрывную связь поколений и духовное единство народов, сражавшихся за свободу, независимость и территориальную целостность нашей великой Родины.

Участники автомарша встретятся с представителями общественных, ветеранских и молодежных организаций, со школьниками и студентами. А 9 мая пройдут во главе колонны «Бессмертного Полка» с копией Знамени Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU