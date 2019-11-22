Ларек в брянском парке «Юность» признали незаконным
Ларек "Блинок" в парке "Юность" стоит незаконно. Такой вердикт вынес Арбитражный суд.
Городские власти решили демонтировать павильон, указав на то, что не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов. Владелец ларька решил оспорить постановление о сносе и штраф в 50 тысяч рублей.
- «Блинок» в парке был размещен на месте, не включенном в эту схему, - говорят в суде. - Доказательств обратного материалы дела не содержат.
В удовлетворении жалобы владельцу павильона отказали.
Решение пока не вступило в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU