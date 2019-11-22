2019-11-22T14:35:32+03:00
Общество

Ларек в брянском парке «Юность» признали незаконным

Владельца павильона оштрафовали на 50 тысяч рублей
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ларек "Блинок" в парке "Юность" стоит незаконно. Такой вердикт вынес Арбитражный суд.

Городские власти решили демонтировать павильон, указав на то, что не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов. Владелец ларька решил оспорить постановление о сносе и штраф в 50 тысяч рублей.

- «Блинок» в парке был размещен на месте, не включенном в эту схему, - говорят в суде. - Доказательств обратного материалы дела не содержат.

В удовлетворении жалобы владельцу павильона отказали.

Решение пока не вступило в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор департамента образования Брянской области Елена Егорова избавилась от приставки «и.о.»
В Брянске разыскивают пропавшего Вадима Афанаскина
Штраф заплатил - мусорить прекратил
После смерти сотрудницы брянского завода следователи завели уголовное дело
Директор брянской стройфирмы обманул государство на 2 миллиона рублей
В Жирятинском районе осудили мужчину, который грозился убить родных
В массовом ДТП на улице Красноармейской в Брянске пострадали четыре человека
В Стародубе ищут родителей для трех детей
За ложный донос брянца отправят в колонию на три года
БЦСП «Мир звуков»:все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
Массовое изгнание треног с улиц Брянска
Проект реконструкции брянского аэропорта одобрила Госэкспертиза
В Брянске начали ремонтировать памятник комсомольцам Бежицы
Три брянских предприятия признали банкротами
В Брянске на улице Дуки столкнулись три легковушки
В Брянске на Красноармейской произошло ДТП с маршруткой
В Брянске работникам предприятия задолжали 1,6 миллиона рублей
В Почепском районе и Сельцо построят мосты
После несчастного случая на брянском заводе погибла сотрудница
В Фокинском районе Брянска будут ловить пьяных автомобилистов
В Клинцах под колеса иномарки угодил 13-летний школьник
В Брянске 22 ноября пройдут учения ФСБ
Брянский самбист Виктор Осипенко стал бронзовым призером кубка России