В Брянске разыскивают пропавшего Вадима Афанаскина
О нем родственники ничего не знают с 5 ноября
Фото: "Лиза Алерт" Брянск
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В Брянске ищут пропавшего 43-летнего Вадима Афанаскина. Родственники не знают, где находится мужчина с 5 ноября. Он может быть и в Брянске, и в столице.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые короткие волосы,карие глаза.
Если вы видели Вадима Афанаскина или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.
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ИСТОЧНИК KP.RU