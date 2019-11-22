2019-11-22T13:31:33+03:00
Общество

В Брянске разыскивают пропавшего Вадима Афанаскина

О нем родственники ничего не знают с 5 ноября
Мария Дедкова
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Фото: "Лиза Алерт" БрянскФото: "Лиза Алерт" Брянск
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В Брянске ищут пропавшего 43-летнего Вадима Афанаскина. Родственники не знают, где находится мужчина с 5 ноября. Он может быть и в Брянске, и в столице.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, седые короткие волосы,карие глаза.

Если вы видели Вадима Афанаскина или знаете, где он находится, сообщите в полицию или волонтерам по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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