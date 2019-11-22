Директор брянской стройфирмы обманул государство на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:44 2019-11-22T12:53:46+03:00

Строительная фирма выполняла работы только на бумаге. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мошенник получил деньги, но не выполнил прописанные в контракте работы

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В Брасовском районе вынесли приговор руководителю фирмы за хищение более 2,2 миллионов рублей. Как установил суд, эти деньги 36-летний директор получал из областного и районного бюджетов за строительство гидротехнического сооружения.

Но объект строили только на бумаге.

- Для этого руководитель внес в отчетные документы ложные сведения об объемах выполненных работ и их стоимости, - рассказали в областной прокуратуре. - И получил положенные по контракту деньги.

Директора организации признали виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Суд назначил ему три года колонии и штраф в 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU