В массовом ДТП на улице Красноармейской в Брянске пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 11:53 2019-11-22T11:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске стали известны подробности массового ДТП на улице Красноармейской. Около 16.45 здесь столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации, 40-летняя автомобилистка "Хендай Джетс", выезжая со второстепенной дороги, не дала проехать микроавтобусу "Пежо Боксер", который имел преимущество.

От удара маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в "Форд Фокус", а автомобиль "Хендай" столкнулся с "Хондой СРВ".

В ДТП пострадали четыре человека, говорят в областной Госавтоинспекции. 40-летняя автомобилистка сломала плечо. 33-летняя пассажирка маршрутки получила перелом грудного позвонка. Пострадавших госпитализировали.

Еще две женщины, ехавшие в микроавтобусе, получили ушибы головы. Их осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU