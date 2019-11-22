2019-11-22T11:58:57+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на улице Красноармейской в Брянске пострадали четыре человека

Двух пострадавших госпитализировали
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске стали известны подробности массового ДТП на улице Красноармейской. Около 16.45 здесь столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации, 40-летняя автомобилистка "Хендай Джетс", выезжая со второстепенной дороги, не дала проехать микроавтобусу "Пежо Боксер", который имел преимущество.

От удара маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в "Форд Фокус", а автомобиль "Хендай" столкнулся с "Хондой СРВ".

В ДТП пострадали четыре человека, говорят в областной Госавтоинспекции. 40-летняя автомобилистка сломала плечо. 33-летняя пассажирка маршрутки получила перелом грудного позвонка. Пострадавших госпитализировали.

Еще две женщины, ехавшие в микроавтобусе, получили ушибы головы. Их осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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