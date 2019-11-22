В Стародубе ищут родителей для трех детей
Их отец умер, а мать лишена родительских прав
Если вы хотите, принять детей в семью, обратитесь в отдел опеки и попечительства Стародуба.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Стародубе ищут заботливых родителей для трех ребятишек. Их отец умер, а мать лишена родительских прав. 13-летняя Юлия, Сережа 10 лет и 4-летний Андрей остались совсем одни. Им нужны любящие родители.
-Мы верим, что найдется пара, которая окружит ребят заботой и любовью, в которой они очень нуждаются, - отметили в администрации Стародуба.
Если вы хотите, принять детей в семью, обратитесь в отдел опеки и попечительства города по телефону: 8(48348) 2-40-57.
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ИСТОЧНИК KP.RU