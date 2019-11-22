2019-11-22T11:11:27+03:00
Общество

За ложный донос брянца отправят в колонию на три года

Мужчина рассказал полицейским, что у него украли 10 тысяч рублей
Ольга УМАРОВА
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Приговор суда еще не вступил в законную силу.Приговор суда еще не вступил в законную силу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Суземском районе за ложный донос осудили 39-летнего местного жителя. Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в мае этого года.

Осужденный, находясь в нетрезвом состоянии, обратился в полицию.

- Он написал заявление о том, что у него похитили 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом подговорил сожительницу подтвердить его показания полицейским.

Но, как показала проверка, никакой кражи не было. А заявитель уже был судим. Теперь за заведомо ложный донос его ждут три года колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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