За ложный донос брянца отправят в колонию на три года
В Суземском районе за ложный донос осудили 39-летнего местного жителя. Как рассказали в областной прокуратуре, инцидент произошел в мае этого года.
Осужденный, находясь в нетрезвом состоянии, обратился в полицию.
- Он написал заявление о том, что у него похитили 10 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При этом подговорил сожительницу подтвердить его показания полицейским.
Но, как показала проверка, никакой кражи не было. А заявитель уже был судим. Теперь за заведомо ложный донос его ждут три года колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU