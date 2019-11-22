Три брянских предприятия признали банкротами

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-22T08:58:01+03:00

В Брянской области обанкротились три предприятия. Фото: Иван ВИСЛОВ

Решение об этом принял Арбитражный суд

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Арбитражный суд Брянской области признал несостоятельными три предприятия региона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Обанкротились ООО «Спецстрой», ООО «Ремонтно-строительная компания» и ОАО «Клетнянское АТП».

- На каждого должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника до 14 апреля 2020 года, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU