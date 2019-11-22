Три брянских предприятия признали банкротами
Решение об этом принял Арбитражный суд
В Брянской области обанкротились три предприятия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Арбитражный суд Брянской области признал несостоятельными три предприятия региона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Обанкротились ООО «Спецстрой», ООО «Ремонтно-строительная компания» и ОАО «Клетнянское АТП».
- На каждого должника открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника до 14 апреля 2020 года, - говорят в пресс-службе Арбитражного суда Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU