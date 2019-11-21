В Брянске работникам предприятия задолжали 1,6 миллиона рублей
Зарплату не платили полгода
Зарплату сотрудникам предприятия не выплачивали даже частично.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам одного из предприятий города. Прокуратура установила, что они не получали деньги с марта по сентябрь этого года.
Общий долг перед 18 сотрудниками превысил 1,6 миллиона рублей.
- По факту полной невыплаты свыше двух месяцев заработной платы возбудили уголовное дело, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Долги перед сотрудниками должны погасить в ближайшее время.
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ИСТОЧНИК KP.RU