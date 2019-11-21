В Почепском районе и Сельцо построят мосты
В Брянском и Почепском районах возведут два новых моста через реки. Об этом рассказали на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2020 год, которые прошли в региональном правительстве 20 ноября.
Первый мост построят через реку Судость под Почепом. На эти цели в областном бюджете запланировано около 200 миллионов рублей. Второй мост – через реку Десна между городом Сельцо и соседней одноименной деревней в Брянском районе.
По словам местных жителей, старая деревянная переправа совсем разрушилась.
- На мост в Сельцо потратят восемь миллионов рублей, - рассказала заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. - Строительство обоих объектов начнется в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU