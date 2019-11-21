2019-11-21T17:37:37+03:00
Общество

В Почепском районе и Сельцо построят мосты

На строительство потратят больше 200 миллионов рублей
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
О сроках строительства пока неизвестно.О сроках строительства пока неизвестно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянском и Почепском районах возведут два новых моста через реки. Об этом рассказали на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2020 год, которые прошли в региональном правительстве 20 ноября.

Первый мост построят через реку Судость под Почепом. На эти цели в областном бюджете запланировано около 200 миллионов рублей. Второй мост – через реку Десна между городом Сельцо и соседней одноименной деревней в Брянском районе.

По словам местных жителей, старая деревянная переправа совсем разрушилась.

- На мост в Сельцо потратят восемь миллионов рублей, - рассказала заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова. - Строительство обоих объектов начнется в 2020 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске на улице Дуки столкнулись три легковушки
В Брянске на Красноармейской произошло ДТП с маршруткой
В Брянске работникам предприятия задолжали 1,6 миллиона рублей
После несчастного случая на брянском заводе погибла сотрудница
В Фокинском районе Брянска будут ловить пьяных автомобилистов
В Клинцах под колеса иномарки угодил 13-летний школьник
В Брянске 22 ноября пройдут учения ФСБ
Брянский самбист Виктор Осипенко стал бронзовым призером кубка России
В Бежице 22 ноября ограничат движение и парковку
На трассе под Выгоничами столкнулись две легковушки: пострадал 11-летний ребенок
Для брянских автомобилистов медсправка подорожает с февраля
Вопрос обеспечения региона медицинскими кадрами под личным контролем губернатора
В Брянске задержали мужчин, укравших дорожный знак
В Брянске прошел международный форум по социальному проектированию в НКО
В Комаричском районе воры разобрали железнодорожные пути к сахарному заводу
В Брянске задержали пассажирку украинского поезда с 30 канарейками
Жителя Дубровского района будут судить за убийство таксиста и кражу
Директора брянского лицея №27 накажут за поборы
Руководителем брянских молодогвардейцев временно стала Екатерина Щерба
Из-за ДТП образовалась большая пробка под Брянском
В Брянской области ищут пропавшего Павла Пономарева
22 ноября брянских автомобилистов ждут проверки у детсада в Фокинском районе
Авиарейсы из Брянска в Турцию стартуют 20 мая
В Брянской области увеличат пособия родителям и вдовам военнослужащих
В Брянске на 10 дней перекроют движение на улице Металлистов
В Брянске хотят увековечить память трех врачей
Брянских железнодорожников возглавил Марат Шайдуллин
До конца года в Брянске появится 1380 дополнительных мест в детских садах