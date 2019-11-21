СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-21T16:57:15+03:00

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22 ноября в Фокинском районе Брянска будут ловить пьяных автомобилистов. Патрульные машины будут дежурить с 9.30 до 10.00 в районе Мясокомбината - у дома №160 на проспекте Московском.

В городской Госавтоинспекции напоминают, что все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы увидели пьяного автомобилиста, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU